Barbecue, plancha : la recette pour un délicieux merlu à l'espagnole

La belle saison est arrivée et s’accompagne d’envies de barbecue et de recettes à la plancha ! Maintenant que la viande à griller est entreposée dans votre réfrigérateur, reste à savoir quel plats vont accompagner votre repas. Entre les salades composées, les gratins de légumes ou bien les frites maisons, les idées sont nombreuses à l'heure du barbecue.

À cette occasion, Flavie Flament reçoit Philippe Escaich, cuisinier toulousain. Ce dernier vous dévoile une recette savoureuse pour composer un menu sain et convivial !

Merlu à l'espagnole

Pour 4 personnes :

Ingrédients :

- 1 merlu de 1,5 kg ouvert en portefeuille par votre poissonnier

- 10 cl d'huile d'olive

- 4 gousses d'ail

- 1 piment d'Espelette séché

- 3 c. à soupe de vinaigre de Xérès



- Fleur de sel et poivre concassé

Sur la plancha, déposer le merlu, ouvert côté peau, pour que les deux côtés cuisent en même temps (cuisson à l'unilatérale). Une fois le poisson cuit, sa chair est blanche, brillante et se détache facilement de la peau.

Pendant la cuisson du poisson, faites chauffer l'huile dans une casserole sur la plancha. Ajoutez l'ail coupé en rondelles de 2mm d'épaisseur et laissez cuire environ 5 minutes jusqu'à une légère coloration sans brûler.

En fin de cuisson taillez le piment en fines rondelles, ajoutez-le et déglacez avec le vinaigre. Déposez le poisson dans un grand plat, versez au dernier moment la sauce à l'ail et au piment, puis salez. Ouvrez le papier d’aluminium coupez les pommes de terre en deux et versez 1 c. à soupe de crème sur chacune. Parsemez de ciboulette ciselée, salez, poivrez et servez avec le merlu.













À écouter Les recettes à la plancha et au barbecue 00:06:53

