Barbecue : cette astuce imparable pour réussir la cuisson parfaite de vos grillades

On est en plein dedans. Qui dit repas d'été dit forcément barbecue et grillades. Un menu facile, qui plaît au plus grand nombre et que l'on peut décliner à l'infini. Alors vous êtes plutôt viandes, poissons ou légumes grillés ? Dans tous les cas, il y a une chose à ne pas rater : la cuisson.

Pour éviter que votre pièce ne s'assèche ou ne brûle, il existe une astuce toute simple : placer un glaçon dessus à mi-cuisson, une fois que les deux côtés ont été retournés. Cela permettra d'hydrater par exemple votre pièce de viande et de retarder le brunissement de sa peau.

Et il y a même une astuce dans l'astuce, repérée par Voici. Elle est donnée par la cheffe franco-brésilienne Alexandra Montagne, cheffe du restaurant Nosso dans le XIIIe arrondissement de Paris, et qui collabore aux programmes alimentaires de WW (ex-WeightWatchers). Elle explique former des glaçons remplis d'un mélange de beurre noir, sel, poivre, ail et zaatar. Et disposer ensuite ce glaçon sur par exemple une côte de bœuf en train de griller.

Une façon d'imprégner votre viande de délicieuses saveurs. Et si la cheffe a choisi de condimenter ses glaçons ainsi, libre à vous de faire vos propres expériences en choisissant d'autres épices ou herbes...

