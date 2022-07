Barbecue : les conseils d'un champion de France pour réussir vos grillades

Dans le jardin d'Alexandre Hurson, sur les bords du lac du Der (Haute-Marne), un petit potager où il ramasse ses herbes aromatiques, mais surtout sa plancha, son barbecue au charbon de bois et son barbecue au gaz. Ce passionné de cuisine en extérieur, couronné champion de France entre 2013 et 2016, cuisine hiver comme été en extérieur, de l'entrée au dessert.

"C'est très authentique. N'oublions pas que c'est la première méthode de cuisson des hommes préhistoriques, mon chromosome de Cro-Magnon doit être plus développé que les autres", sourit ce père de famille de 46 ans, qui travaille pour l'armée française. Alexandre maîtrise parfaitement toutes les astuces de cuisson, quelle méthode employer pour cuire tel aliment. Et il est fier d'acheter son charbon en filière courte, chez un fabricant dans le département voisin de l'Aube.

Alexandre Hurson n'a jamais souhaité profiter de sa notoriété pour faire de la cuisine au barbecue son métier. "Ça doit rester une passion, je veux continuer à avoir les petites étoiles dans les yeux quand j'allume mon barbecue", plaide t-il.

Et le quadragénaire est tellement "fou de barbecue" qu'il vient de réhabiliter une ancienne 2CV : l'arrière de la voiture peut totalement s'ouvrir, et laisse place à une installation de plusieurs barbecues, planchettes de découpe, et même réservoir à eau. De quoi, cuisiner en extérieur et en itinérance.

