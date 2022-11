"Toussaint" : pourquoi le 1er novembre est un jour férié ?

Cela ne vous aura sûrement pas échappé, sur les onze jours fériés du calendrier français, un grand nombre d'entre eux sont liés à la religion catholique. Et la Toussaint n'y échappe pas. Ce jour-là était historiquement chômé par les catholiques pour rendre hommage à tous leurs saints et "honorer la foule innombrable de celles et ceux qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ", explique l'Église française sur son site Internet.

Mais alors pourquoi les croyants se rendent-ils dans les cimetières ce jour-là ? Dans l'Antiquité, il n'y avait, en réalité, pas moins de 50 jours chômés dans le calendrier religieux. Et le 2 novembre en faisait partie. Ce jour-là, les catholiques étaient appelés à "fêter les morts", soit à commémorer leur mémoire à travers des offices religieux, des messes. Seulement, en 1801, au moment du Concordat, seul le 1er novembre a été gardé en tant que "jour férié". Dès lors, les croyants ont commencé à profiter de cette journée de repos pour se rendre à la messe et au cimetière afin d'honorer à la fois les saints et leurs morts.

En 2022, le 1er novembre tombe un mardi. De nombreuses personnes vont poser un jour de congé le lundi et faire "le pont" pour avoir un week-end de quatre jours.

