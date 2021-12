Détox : les 5 aliments simples à manger à privilégier

Pour remettre son organisme dans le droit chemin après les excès des repas de fêtes, Michel Cymes est très clair : "Pas la peine de courir après les produits miracles." Si la pratique du sport peut vous amener de nombreux bienfaits, il faut tout de même respecter quelques conseils avant de s'y remettre. Alors comment faire entre la période de Noël et celle du jour de l'An ? Le docteur conseil de regarder du côté de votre assiette.

Pour faire le plein de vitamines C, misez sur le kiwi, qui a la densité nutritionnelle la plus intense de tous les fruits. Outre la vitamine C, il contient une bonne dose de sélénium. Le sélénium, c'est bon pour la thyroïde, les ongles, les cheveux et le sperme.

Un autre fruit est très riche en vitamine C : le citron. Il contient des antioxydants, ce qui en fait un super "booster" des défenses immunitaires. Il est fortement conseillé d'en boire un bon jus le matin au réveil, si possible dans de l'eau tiède, car une eau trop chaude tue les vitamines et avec une eau trop froide, les vitamines passent trop rapidement dans l'intestin.

Petite par la taille, mais grande par ses bienfaits sur notre organisme : la cranberry ou canneberge. "Ces baies sont concentrées en flavonoïdes qui aident à neutraliser les radicaux libres présents dans les cellules", précise à RTL.fr Florence Foucaut, diététicienne, nutritionniste et membre de l’Assocation Française des Diététiciens Nutritionnistes (AFDN). Ce phénomène aide à limiter l’apparition des maladies cardiovasculaires comme les troubles du rythme cardiaque ou les maladies vasculaires cérébrales.

Du côté des légumes, vous pouvez user et abuser des brocolis. Riche en potassium et en vitamine, comme le rappelle Passeport Santé, ce légume aide à prévenir des crampes musculaires. (Retrouvez 11 bonnes raisons d'en consommer). Enfin le poireau est également un allié pour votre détox, car il est source d'antioxydants et de vitamines et permet de stimuler le système immunitaire.

