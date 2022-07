La recette



Temps de préparation : 10 minutes



Ingrédient pour 4 personnes :



4 filets de bar

150g de crème liquide

150g de lait ribot

50g d’œufs de truite



Déroulé de la recette :

Coupez vos filets de poissons en escalopines, sortes de gros sashimis épais.

Assaisonnez-les sur une face et saisissez-les dans une poêle avec de l’huile d’olive. La cuisson va se faire à l’unilatéral. Quand le poisson est à moitié cuit, retirez la poêle du feu avec les tranches de poisson à l’intérieur.

Dans une casserole, mélangez le lait ribot et la crème, faites bouillir, assaisonnez puis mixez à l’aide d’un mixeur plongeant pour émulsionner légèrement la crème et obtenir de l’écume.

Mettez les morceaux de poisson dans une assiette creuse et recouvrez-les de cette émulsion de lait bouillant, la chaleur va finir la cuisson du poisson. Ajoutez quelques œufs de truite. C’est prêt.







L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info