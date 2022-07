Guerre en Ukraine : quelle est la stratégie actuelle de la Russie ?

Jour après jour, Moscou continue de viser des cibles civiles. La Russie met en place la stratégie de la terreur. L'armée russe vise des lieux où il pourrait y avoir des morts. Hier, un centre commercial a été pris pour cible. Un marché et des commerces ont été visés ces derniers jours. Des logements d'habitation ont subi des attaques à Tchassiv Yar où plus de 40 personnes sont mortes.

L'armée russe est dans une pause opérationnelle. Elle ne réalise pas d'offensives de grande ampleur avec des hommes et des chars ni de grandes avancées territoriales. Mais une pause opérationnelle ne signifie pas un arrêt des combats. Moscou ne veut pas laisser de repos et atteindre psychologiquement son ennemi. L'armée russe veut faire peur avec des cibles civiles et militaires avec des images terribles visibles sur les réseaux sociaux.

L'armée russe le rappelle, elle peut frapper de loin. Aucun territoire n'est à l'abri. L'objectif russe est de maintenir la pression et la peur. Si des Ukrainiens pensaient être à l'abri, Vladimir Poutine veut envoyer un message, un message macabre.

