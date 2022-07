INVITÉE RTL - Gorges du Verdon : un épisode de sécheresse "inédit et historique", assure Violaine Démaret

En raison de la sécheresse qui frappe une soixantaine de département, en particulier dans le Sud de la France, les gorges du Verdon dans les Alpes-de-Haute-Provence sont aujourd'hui à sec. Certaines activités ont d'ores-et-déjà été interdites et plusieurs lacs souffrent du manque d'eau.

Une situation qui alerte Violaine Démaret, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. "Il y a un cruel manque d'eau. Sur le lac de Castillon, on est cinq mètres en dessous du niveau habituel de côtes et on est sur un phénomène de sécheresse et de manque de pluie inédit et historique qui, cumulés, forment un tableau qu'on n'a jamais vu depuis 1964", assure-t-elle.

Ce manque d'eau est lié, selon la préfète, à "un cumul d'éléments" : l'absence de neige, un déficit de pluie et des températures qui sont très élevées. "C'est vraiment le croisement de ces trois phénomènes qui aboutit à la situation actuelle", explique-t-elle.

Mais Violaine Démaret se veut malgré tout rassurante : il sera possible de se baigner et de pratiquer le maximum d'activités dans les gorges cet été, même si le rafting sera interdit sur le lac de Castillon.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info