Temps de préparation : 1h



Ingrédients pour 4 personnes :

12 feuilles de pate à ravioli gyoza

200 g de foie gras

2 cas de cognac

250 g Champignons de Paris (petits)

½ cas de pate de curry vert

1 échalote ciselée

½ bâton citronnelle

20cl de lait de coco

½ citron vert

½ cas de Nuoc mam

1 cac de sucre cassonnade

¼ botte de ciboulette émincée

3 tiges de coriandre effeuillée

Déroulé de la recette :

Taillez le foie gras en 12 morceaux, assaisonnez avec de la fleur de sel, du poivre et le cognac.

Râpez un peu zeste de citron vert et laissez mariner 2h au frais. Ensuite mettez un morceau de foie gras au milieu de chaque ravioli, humidifiez les bords avec un peu d’eau et fermez les raviolis en appuyant bien pour qu’ils soient hermétiques.

Pour le bouillon, coupez les champignons en 4, et faites les suer dans une casserole avec l’huile d’olive.

Ajoutez la pâte de curry, le ½ bâton de citronnelle, l’échalote ciselée et faites cuire à couvert pendant 10 mn à feu doux . Ajouter le lait de coco, porter à ébullition et cuire 20 mn à feu doux.

En fin de cuisson, terminer l’assaisonnement avec quelques gouttes de jus de citron, le sucre et le nuoc mam.

Faites cuire les raviolis 2 à 3 mn à la vapeur, la pâte doit devenir un peu translucide, vous devez voir le foie gras au travers.

Versez le bouillon en assiette creuse, disposez 3 raviolis par assiette, parsemez de coriandre et de ciboulette ciselée.

