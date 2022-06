L’excès de sucre est mauvais pour la santé. Mais il est possible de manger moins sucré sans faire trop de sacrifice. Même si changer d’alimentation n’est jamais facile. Il ne s’agit pas de penser au sucre à chaque fois que l’on fait ses courses ou que l’on mange, mais d’instaurer quelques habitudes qui deviendront par la suite une seconde nature. En somme, il faut trouver des moyens simples de réduire sa consommation de sucre. Et ça peut commencer dès le petit déjeuner.

Le petit déjeuner à la française a effectivement tendance à être sucré. Il peut nous mettre dans le rouge dès le matin. Le pain complet ou aux céréales est préférable à la baguette. On essaie de ne pas dépasser une cuillerée à café de confiture qui apporte 3 grammes de sucre. On peut aussi remplacer beurre et confiture par du fromage frais, par exemple. Et mieux vaut croquer un fruit que boire un jus de fruits. Sinon, on se limite à un petit verre, et on n’en boit qu’un par jour. Côté boisson chaude, on peut limiter progressivement le sucre ajouté.



Si on aime les céréales, on choisit les moins sucrées. Les flocons d’avoine par exemple contiennent moins de sucre. On a intérêt à comparer la quantité de sucres pour 100 grammes. On regarde sur l’emballage la ligne où il est écrit "dont sucres" dans les valeurs nutritionnelles. Et on privilégie les produits affichant moins de 15 grammes de sucres pour 100 grammes.

Méfiez-vous des sucres ajoutés

Ce sont les sucres ajoutés dans les produits alimentaires et ceux présents dans les jus de fruits, les sirops qui posent problème. Sur la liste des ingrédients, on les retrouve sous plusieurs intitulés : sucre bien sûr, mais aussi glucose, fructose, saccharose, sirops de fructose-glucose, d’amidon, de maïs…

L’Organisation mondiale de la santé recommande que leur apport soit inférieur à 10% de la ration calorique totale, ce qui correspond à moins de 50 grammes de sucre par jour, ou 12 cuillères à café. Cela permet de réduire le risque de surpoids et de caries. En revanche, on n’a pas à se préoccuper des sucres présents naturellement dans les fruits, les légumes et dans le lait car il n’a pas été montré qu’ils ont des effets nocifs.

Moins d'aliments transformés

Réduire sa consommation de sucre passe par une réduction d’aliments transformés. Une grande part des sucres consommés proviennent d’aliments transformés : biscuits, viennoiseries, crèmes dessert, boissons sucrées… Une seule cannette de soda sucré peut contenir jusqu’à 40 grammes de sucre.

Ainsi, plutôt que d’acheter des yaourts aux fruits ou aromatisés, on achète des yaourts nature et on les saupoudre de cannelle, de vanille ou de cacao en poudre, ou bien on y ajoute un fruit coupé en morceaux. En collation, plutôt que des biscuits ou une barre de céréales, on mange un fruit frais ou une poignée d’amandes, de noix ou de noisettes.

Mieux vaut faire ses desserts soi-même

Limiter sa consommation de sucre n'exige pas de se passer de desserts. Leur consommation doit rester occasionnelle, mais on ne s’interdit rien. En revanche, mieux vaut les faire soi-même car de cette façon, il est possible de contrôler la quantité de sucre.

On peut diviser par deux la part de sucre indiquée dans les recettes. La plupart du temps, elles en contiennent trop. Avec moins de sucre, les desserts resteront encore savoureux. Si l’on veut faire une tarte aux fruits, on peut tout à fait se passer de sucre. On utilise un peu de compote, et des fruits bien mûrs pour la garniture.

En revanche, on n’utilise pas d’édulcorants pour remplacer le sucre. C’est une fausse bonne idée car les édulcorants ne sont pas sans conséquence sur l’organisme. Et en plus, ils entretiennent l’attrait pour le goût sucré.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info