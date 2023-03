Vous ne le saviez peut-être pas, mais le 28 mars, c'est la journée internationale du saucisson. C'est l'une des charcuteries qui est la plus mangée dans le pays, puisque neuf Français sur dix consomment au moins une fois dans l'année du saucisson sec. Et pour bien le choisir, rien de mieux que d'aller chez votre charcutier-traiteur, qui sera le mieux à même de vous conseiller. Si, comme une majorité de consommateurs, vous achetez votre saucisson en grande surface, voici quelques critères pour faire le bon choix.

La première chose à observer pour choisir un bon saucisson sera, sans surprise, son prix. "Moins il est cher et plus il est composé de gras et d'additif", explique à RTL Jérémie Crauser, charcutier-traiteur fabricant à Lyon et vice-champion du monde de pâté en croûte. Selon lui, pour "un saucisson de 350 grammes, en dessous de sept ou huit euros la pièce, c'est difficile d'avoir un bon produit qui ne soit pas trop gras et fait avec des matières premières de qualité".

Au-delà du prix, le boyau utilisé pour le saucisson vous permet de vous faire une idée de la qualité du produit. Jérémie Crauser recommande de privilégier un boyau "naturel" à un boyau "synthétique". La couleur de la fleur du saucisson, "la moisissure autour du saucisson", est également un marqueur de qualité. Habituellement blanche dans les saucissons industriels, "les clients ne sont pas habitués à voir une fleur naturelle", explique le charcutier-traiteur. "Dans mes saucissons, j'ai une fleur un peu grise, légèrement bleue verte. Ça, c'est un saucisson avec une fleur naturelle". Jérémie Crauser recommande toutefois de se rendre chez un artisan-fabricant pour trouver les produits de meilleure qualité.

Une fois votre saucisson choisi, reste à savoir comment l'accompagner. "Un bon vin du Beaujolais bien frais", recommande Jérémie Crauser, "avec un bon morceau de pain, des cornichons et voilà".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info