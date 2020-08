La Corse : vin, fromage et charcuterie

publié le 14/08/2020 à 15:55

"RTL vous régale", c'est votre émission culinaire, tout l'été. Chaque jour, du lundi au vendredi, nos animateurs, Luana Belmondo, Jean-Sébastien Petitdemange, et Jean-Michel Zecca, partent faire le tour de France des régions, à la rencontre des artisans, restaurateurs, maraîchers ou producteurs locaux qui font la fierté de leur région.

La Corse, petit rocher balancé dans un univers coupé en deux. Entre les Corses et la mer persiste une relation d'amour et de crainte. Ce n'est pas un peuple de marins, à l'exception des Cap-Corsins. Et pourtant, aujourd'hui, près de 80 % de la population corse se concentre sur le littoral, activité économique oblige... Les Corses sont les gardiens de la terre des ancêtres, devenus prudents et réservés après des siècles d'invasions. Ils sont, depuis toujours, à la fois des insulaires et des montagnards. La Corse est aussi le berceau d’une communauté longtemps malmenée par l’Histoire. Un peuple qui a souffert des envahisseurs et de l’isolement.

Les plages y sont bien sûr paradisiaques, les criques ultra-secrètes et les montagnes abruptes, accidentées. Éloignez-vous des côtes pour rejoindre les villages de l’intérieur. Respirez l’odeur du maquis : c’est la Corse profonde ! Celle des cochons sauvages et des vaches en liberté, des longs hivers où l’on fabrique coppa, figatellu et farine de châtaigne…

L'évidence : les charcuteries corses

La Corse est une terre d’élevage porcin depuis le 18ème . Le porc corse est réputé pour la qualité de sa chair et pour sa saveur particulière. Ce porc rustique à la robe plutôt noire et aux oreilles tombantes est élevé en plein air. Jean SébastienPetitdemange nous fait découvrir les charcuteries corses, de la coppa au prisuttu en passant par la figatellu.

Le choix de Luana : Beignets de pomme de terre sucrés

Luana Belmondo nous donne la recette de ses beignets de pomme de terre sucrés.

L'ambassadeur : Benoît Lucchini

Rédacteur en chef adjoint du Guide du Routard et natif de Corse, il nous fait découvrir cette île mystérieuse.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

