Alimentation : comment bien choisir son poulet ?

Le poulet est la viande que l'on consomme le plus dans le monde entier. Pour avoir un poulet de qualité supérieure, il faut une fois de plus se fier aux labels. Il existe par exemple, le Label Rouge.

Ce label a été créé par le ministère de l’Agriculture dans les année 60, il garantit un élevage en plein air. Ces poulets sont nourris de végétaux, vitamines et minéraux avec minimum 75% de céréales. Ces poulets Label Rouge viennent du Sud-est, des Landes, de Bourgogne, de Vendée, de Bretagne, du Nord et du Centre de la France. Après vous avez aussi les couleurs, par exemple "poulet fermier jaunes des Landes". Cela correspond tout simplement à la couleur de la peau et des pattes.

Vous avez aussi d’autres labels comme : Bio, AOP, IGP ou encore Bleu Blanc Cœur qui est une filière qui valorise l’environnement, la nutrition et la biodiversité. La star c'est "Le poulet de Bresse", car il est le seul à bénéficier d’une AOP. Côté prix, forcément c’est plus cher : on est aux alentours de 20-25 euros le kilo. Vous l’avez compris, pour vous repérer, regardez bien les labels inscrit sur vos poulets.

Pour conserver votre poulet, mettez-le dans la partie la plus froide de votre frigo. Et si vous ne le cuisinez pas de suite, il se congèle très bien !

L'astuce anti-gaspi pour votre poulet

On ne jette jamais la carcasse du poulet, faites plutôt un bon bouillon de volaille avec. La recette est très simple : immergez la carcasse dans une cocotte remplie d’eau avec des légumes, des épices et des herbes. Laissez mijoter et vous aurez un bouillon merveilleux. Et pour les enfants, cuisinez ce bouillon avec des petits vermicelles dedans, c'est inratable.

