Alimentation : 6 bonnes raisons de manger des kiwis

Jaune ou vert, poilu ou non, le kiwi est l'un des fruits les meilleurs pour la santé. Outre ses nutriments, il permet notamment d'aider à la lutte contre certaines maladies. Et il est facile à intégrer dans son alimentation au quotidien.

De nombreux nutriments se retrouvent dans le kiwi. C'est notamment le cas de la vitamine C, avec seulement 100 grammes, il est possible de bénéficier des apports recommandés en vitamine C pour la journée. Autres vitamines présentes dans le kiwi, la vitamine K, la vitamine B9, autrement appelée acide folique, qui est essentiel dans la production de l'ADN. Ce fruit est également rempli de vitamine E, de cuivre et de potassium.

Le kiwi dispose également d'un enzyme digestif naturel unique appelé actinidine. Selon plusieurs études, cet enzyme améliore la digestion des protéines dans l'estomac et dans l'intestin grêle. L'actinidine peut également aider à réduire la sensation de lourdeur associée aux aliments riches en protéine, absorber les protéines, et apporter un confort digestif.



Lutte contre les maladies

Le kiwi a des bienfaits sur le corps. Il augmente l'immunité pour lutter contre les maladies de saison. Plusieurs études épidémiologiques montrent que le fruit aidait quant à la prévention de certains cancers, selon Passeport santé. En effet, des chercheurs ont observé une diminution de l’oxydation de l’ADN et une augmentation de la capacité antioxydante du sang chez les personnes qui consommaient un kiwi par jour durant trois semaines.





Aussi, le kiwi est un cardioprotecteur. En consommant deux ou trois kiwis par jour pendant un mois, cela diminue l’agrégation plaquettaire ainsi que les triglycérides sanguins, deux facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires. Du fait des fibres qu'il apporte, le kiwi permet de lutter contre la constipation. En effet, deux kiwis procurent plus de cinq grammes de fibres, soit environ 15 % de la portion recommandée par jour.

Si vous voulez varier un peu les plaisirs, et ne pas manger le kiwi seul, voici une idée de gâteau : le cake de voyage au kiwi et zestes d’orange.

