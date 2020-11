Pollution : un Français produit en moyenne 600 kg de déchets par an

publié le 22/11/2020 à 21:53

Cette semaine débute la semaine européenne de la réduction des déchets qui se poursuit jusqu'au 29 novembre. C'est une nécessité lorsque l'on sait que chaque Français produit en moyenne près de 600 kg de déchets par an. La quantité de déchets a doublé en 40 ans, car nous achetons de plus en plus fréquemment des produits qui sont de moins en moins durables.

L'un des acteurs de cette semaine européenne de la réduction des déchets, est l'ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), autrement dit l'agence de la transition écologique. Selon le président de l'agence, Arnaud Leroy, 3.500 actions sont prévues durant cette semaine. Parmi ces actions, "une initiative à laquelle on est attachés avec des étudiants en développement durable, des informations, des quizzs, des dossiers pédagogiques, des défis sur les réseaux sociaux", énumère-t-il. Toutes ces actions sont à retrouver sur le site d'information serd.ademe.fr.

Plus de 200% de déchets d'hygiène en 25 ans

La sensibilisation portera essentiellement sur la production de déchets. Car parmi les 600 kg de déchets produits par personne chaque année en France, 250 kg proviennent de nos déchets ménagers, que l'on jette chaque semaine dans nos poubelles et collectés par le service public. "C'est sur ces déchets qu'on peut agir le plus en faisant attention au gaspillage alimentaire, car c'est plus de 30% de la poubelle d'un Français, et surtout faire attention avec tous les textiles sanitaires, comme les lingettes, les cotons et tout ce qui est dédié à l'hygiène", alerte Arnaud Leroy.

Car sur les seuls déchets d'hygiène, on assiste à une augmentation de "plus de 200% en 25 ans. On est passé de 12 kg à 25 kg par habitant", affirme le président de l'ADEME.