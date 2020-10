Environnement : qu'est-ce que le "budget vert" ?

publié le 25/10/2020 à 21:32

Le projet de loi de finance se discute actuellement à l'Assemblée nationale et il est prévu de 100 milliards d'euros, pour une relance qui doit s'articuler en priorité autour de trois thèmes : l'écologie, la compétitivité et la cohésion.

Concernant l'écologie, on rappelle que la France présente, en même temps que le projet de loi de finance pour 2021, un budget vert, c'est-à-dire une évaluation environnementale de son budget. Il s'agit d'un nouvel instrument qui sera chaque année renouvelé et approfondi et qui permet d'apprécier l'impact des choix économiques, de façon positive ou négative dans l'affectation des budgets de l'État.

Six objectifs sont particulièrement étudiés : la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation et la prévention des risques naturels, les ressources en eau, l'économie circulaire, la lutte contre les pollutions et enfin, la biodiversité.

Des quotations de -1 à 3 pour juger les dépenses

À noter qu'il y a près de 574 milliards d'euros de budget de dépenses potentielles du projet de loi de finance qui ont été analysées et il ressort que plus de 52.800.000.000 d'euros sont jugés comme ayant un impact sur l'environnement, mais l'impact peut être positif, neutre, ou négatif.

Ainsi, la mission de l'évaluation de l'inspection générale des finances a donc rendu un rapport en estimant une quotation de -1 à 3, déterminant la dépense allant de favorable à très favorable, en passant évidemment par neutre. Et c'est le favorable qui l'emporte, avec plus de 38 milliards d'euros. Il s'agit du budget accordé par exemple aux agences de l'eau ou de la rénovation énergétique.

Ensuite, on a quelque 4 milliards d'euros de dépenses dites mixtes. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois favorables et défavorables. On retrouve par exemple l'aménagement d'une voie ferrée, qui favorise l'usage des trains, qui réduisent l'empreinte carbone, mais elle affecte la biodiversité par l'occupation de l'espace. Enfin, il y a 10 milliards d'euros qui sont défavorables, comme l'usage de produits fossiles.