Confinement : comment continuer à recycler ses déchets correctement ?

Difficile de garder de bonnes habitudes en temps de confinement. Pourtant, certaines règles doivent toujours être respectées, c'est le cas de celles permettant la protection de l'environnement. Emballages, verre, vêtements... En pleine crise sanitaire, voici comment continuer de recycler correctement.

Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que certains déchets doivent faire l'objet de précautions particulières : les masques, les gants, les mouchoirs et les lingettes nettoyantes doivent être jetés dans un sac poubelle à part. "Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères", insiste le site internet du gouvernement.

Ces produits, susceptibles d'être contaminés, ne doivent surtout pas être jetés dans les containers destinés aux déchets à recycler.

Carton, papier, verre : mêmes règles

Si vous avez un doute sur la gestion des déchets dans votre commune, 60 Millions de consommateurs vous conseille de vous renseigner auprès de votre municipalité. Mais le magazine insiste : une grande majorité des collectivités applique les mêmes règles de recyclage pendant la période de confinement.

Ainsi, le carton, le plastique et les emballages doivent toujours être jetés dans la poubelle jaune. Et le verre, lui, dans les containers prévus à cet effet. Et si, ceux-ci ne se trouvent pas au sein de votre immeuble ou de votre zone d'habitation, vous êtes autorisés à vous déplacer avec une attestation signée et la case "achats de première nécessité" cochée.

Quels déchets doivent être stockés ?

Certains déchets à recycler ne peuvent cependant pas être immédiatement jetés. C'est le cas des vêtements qui doivent donc être stockés en attendant la reprise d'activité.

Pour ce qui est des déchets électroniques, des "déchets verts" (plantes, résidus de tonte etc.), ou encore des encombrants, vous pouvez vous rendre à votre déchetterie habituelle si celle-ci est ouverte - là aussi, vous aurez besoin d'une attestation rappelle 60 Millions de consommateurs. Autrement, vous devrez les garder jusqu'au déconfinement.