publié le 09/03/2021 à 07:28

Les prospectus dans les boîtes aux lettres, c'est peut-être bientôt terminé ! C'est l'un des objectifs de la Loi climat examinée en commission depuis lundi 8 mars à l'Assemblée nationale, dans son article 9. Il prévoit précisément d'autoriser la distribution uniquement chez les particuliers qui le souhaitent. Une catastrophe pour les professionnels qui estiment que ce sont 10.000 emplois qui sont menacés.

Sur les 28 millions de boîtes aux lettres en France, il y en a 22% qui affichent aujourd'hui un autocollant "Stop Pub". Si uniquement celles qui autorisent la publicité doivent afficher un autocollant le signalant, les professionnels s'inquiètent. Car les consommateurs guettent et raffolent pour beaucoup d'entre eux des prospectus et leurs bons de réductions.

En magasin, ces publicités génèrent 15% du trafic, et 13% du chiffre d'affaires. Mais l'impact écologique reste trop important, avec jusqu'à 40 kg de prospectus par personne et par an.

