Loi climat : Éric Piolle fustige sur RTL une "grande occasion ratée"

et Félix Roudaut

publié le 10/02/2021 à 08:10

Rénovation énergétique, lutte contre les passoires thermiques, création d'un délit d'écocide, chèques alimentaires... Examiné mercredi 10 février 2021 en Conseil des ministres, le très attendu projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat représente, à un an de la présidentielle, un véritable test pour la crédibilité des engagements environnementaux d'Emmanuel Macron. Mais ce texte, loin de faire l'unanimité, est particulièrement décrié par les écologistes.

Le maire de Grenoble Éric Piolle déplore ce mercredi sur RTL une "grande occasion ratée". Pour l'édile, le président de la République s'est contenté de "protéger ses amis", à savoir les géants américains, le secteur de l'aviation et les publicitaires, plutôt que de protéger le peuple français. "Il ne protège pas nos modes de vie" ni "la mobilité ou le logement", poursuit Éric Piolle sur notre antenne.

"Le cap n'est pas assez ambitieux"

L'élu pointe des avancées bien trop pauvres du texte : "vu les enjeux, ces petites avancées, comme le disait Nicolas Hulot au moment de son départ (du gouvernement, ndlr) sont des reculs." Éric Piolle rappelle que le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a estimé dans un rapport que le projet de loi Climat "ne paraît pas en mesure de redresser la situation climatique et de prendre en compte les inégalités sociales". Et l'élu de fulminer : "Le cap n'est pas assez ambitieux".