3,3 sur 10. C'est la note qu'avait donné la Convention citoyenne au gouvernement sur la reprise de leurs propositions dans la Loi Climat. Le projet arrive ce lundi 8 mars en commission à l'Assemblée nationale, avec près de 5.000 amendements, soit plus que pour la loi contre les séparatismes. Et en particulier, des amendements venus de la majorité, plus tiraillée que jamais sur l'écologie.

Les marcheurs ont d'ailleurs déposé 1.500 amendements à eux seuls, ce qui reflète les différences d'approches, pour ne pas dire les divergences. Entre ceux pour qui la loi risque d'avoir des effets néfastes, notamment sur l'emploi comme Jean-Baptiste Moreau, le député agriculteur de la Creuse ; il veut par exemple écarter le principe d'une redevance sur les engrais minéraux. Ou à l'inverse, ceux qui comme Jean-Charles Colas-Roy, souhaitent limiter l'implantation de nouvelles grandes surfaces ou supprimer la publicité dans les boîtes aux lettres. À demi-mot, il reconnaît que le projet en l'état n'est pas assez ambitieux.

Quant à la ministre Barbara Pompili, qui porte ce projet de loi, elle est soupçonnée par ses détracteurs soit de ne pas avoir assez de poids au sein du gouvernement, soit à l'inverse de ne pas être fiable en raison de son passé écolo. Une ministre qui pose ce jour dans Le Figaro, aux côtés de quelques uns de ses fidèles, comme pour montrer ses muscles et faire taire ses détracteurs.

