Fukushima : les autorités vont rejeter l'eau contaminée dans le Pacifique

publié le 19/10/2020 à 10:31

C’est une information qui fait froid dans le dos. Le Japon s’apprête à rejeter l’eau contaminée de la centrale de Fukushima dans l’océan Pacifique. Une décision qui fait polémique.

On parle de 1,23 millions de tonnes d’eau et quand on associe ce chiffre à la centrale de Fukushima, l'information est d'autant plus inquiétante.

Depuis l’accident de la centrale survenu en 2011, le Japon se traîne comme un boulet le millier de citernes qui stockent l’eau contaminée. Et celles-ci continueront de s’accumuler, car à Fukushima l’eau coule à flots. Des injections d’eau sont réalisées en permanence pour maintenir la température des réacteurs qui ont fondu lors de l’accident nucléaire.

La capacité de stockage arrive à saturation et donc le rejet dans la mer est la solution privilégiée par les autorités et devrait commencer en 2022. D’autres solutions existent comme l’évaporation ou la construction d’un autre site de stockage mais cela prend trop de temps alors les autorités préfèrent déverser dans l'océan, l’équivalent de mettre la poussière sous le tapis.

Le tritium, isotope à très faible radiotoxicité

À priori, le procédé n'est pas dangereux, il est même soutenu par l’Agence internationale à l’énergie atomique. L’eau contaminée va être filtrée à plusieurs reprises pour être débarrassée de sa charge radioactive avant d’être mise dans l’océan.

Seul souci, l’eau contiendra toujours du tritium. Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène. Selon les experts, ce tritium a une faible durée de vie d'une dizaine d'années par rapport à d'autres déchets et aurait une très faible radiotoxicité. Il est même utilisé dans les peintures luminescentes pour les cadrans de montre et les instruments de bord de la navigation de nuit. Mais à haute dose ? Autant être prudent.

Les voisins coréens et chinois qui interdisent l’importation des produits de la mer originaires de cette région s’inquiètent encore plus et les pêcheurs japonais n’en peuvent plus. Puis, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, baptisés J.O de la reconstruction, et censés être l’occasion de tourner la page de la mauvaise image du nucléaire japonais. Il y aura même des épreuves de baseball et softball dans la région de Fukushima. Vendra-t-on des compteurs Geiger avec le popcorn ? À vérifier.

Le plus : Extinction Rébellion dégonfle les pneus de 220 SUV a Bordeaux

"Nous avons dégonflé un pneu de votre SUV. Ne le prenez pas pour vous c’est votre SUV qui est pollueur". Voilà le message retrouvé par certains propriétaires de grosses voitures sous leurs essuie-glaces, vendredi 16 octobre, à Bordeaux. Très polluant, les SUV se vendent très bien en France et sont devenus la cible des associations écologistes les plus radicales. L'impact de ces actions reste à prouver.

La note : 15/20 aux nouvelles pratiques de sécurité pour les chasseurs

Le 15 octobre est rentré en vigueur un arrêté du ministère de la transition écologique obligeant les chasseurs à porter un gilet fluo lors des chasses collectives à tir au grand gibier, à installer des panneaux de signalisation temporaires à proximité des voies publiques et à se former aux règles élémentaires de sécurité, tous les 10 ans.