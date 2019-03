Fukushima : 8 ans après, les travaux de décontamination loin d'être achevés

publié le 12/03/2019 à 05:29

Il y a 8 ans jour pour jour explosait le réacteur numéro 1 de la centrale de Fukushima au Japon, submergée par un violent tsunami. 8 ans après, les travaux de décontamination avancent à pas de fourmi.



Contrairement à Tchernobyl, où il a été décidé de mettre un couvercle un acier sur la centrale pour emprisonner la radioactivité, les Japonais, eux, ont promis de tout nettoyer et de décontaminer le site en 40 ans, mais c'est mal parti. Aujourd'hui, les 3 réacteurs qui ont explosé sont encore aspergés d'eau, il faut les refroidir. Une eau qui devient radioactive et qui s'accumule... 1 million de m³ sont entreposés dans des citernes et les Japonais ne savent pas quoi en faire. Ils envisagent de la reverser petit à petit dans l'océan pour que la radioactivité se dilue, ce qui met en colère les écologistes.

L'autre gros problème, c'est la récupération du combustible fondu. Pour l'instant, seul des petits robots ont pu aller jusqu'au cœur des réacteurs et aucun n'est revenu entier. Pour récupérer ces déchets, il va falloir beaucoup plus que 40 ans estiment les experts français, sans doute plus de 2 siècles.

Et puis dernier problème : les 140.000 personnes qui avaient été évacuées. Autour de la centrale, le gouvernement japonais a raclé la terre, décontaminé les maisons et il demande aux habitants de renter chez eux. Car les aides qu'ils percevaient pour habiter ailleurs vont bientôt être supprimées. Mais les gens ne veulent pas, 60% n'ont pas confiance. Au contraire, ils critiquent les autorités qui ont décidé de faire de Fukushima un site olympique pour les Jeux de 2020. Les réfugiés auraient préféré que cet argent leur permette de rester un peu plus longtemps loin de la centrale.