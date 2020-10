Convention citoyenne pour le climat : qu'est-ce que le "score-carbone" ?

publié le 13/10/2020 à 08:38

Que vous achetiez une boîte de gâteaux ou des lingettes, le score-carbone sera indiqué sur le produit. Il s'agit de classer produits et services selon leur impact environnemental. C'est une proposition de la Convention citoyenne pour le Climat , afin d'avertir au mieux nos consommateurs de l'impact des produits achetés sur l'environnement.

Cette évaluation serait faite par un organisme public. Son affichage devrait être facilement et intuitivement lisible avec un code couleur clair, représentant plus de 50% de l'étiquetage, un peu comme le nutri-score, ces lettres vertes, jaunes, oranges et rouges, allant de A à E sur les paquets alimentaires.

Le Haut Conseil pour le Climat, qui souffle à l'oreille du Premier ministre, souhaite la mise en place du score-carbone. Une mesure qui pourrait s'avérer totalement inutile.

Une mesure réellement efficace ?

Le problème est qu'une décision de la Convention citoyenne pour le Climat ne fasse pas polémique et soit acceptée d'un coup, c'est louche. Par ailleurs, lorsqu'on fait la comparaison avec le nutri-score, qui regarde le nutri-score avant d'acheter un produit ? Qu'est-ce qu'il y a de plus incitatif : le prix ou les inscriptions sur le produit ?

Le score-carbone est une bonne chose, mais lorsque le gouvernement refuse des mesures comme encadrer des publicités pour le véhicules polluants ou de taxer les voitures les plus lourdes, on se dit que le score-carbone est une réponse assez faible.

Le gouvernement mise donc davantage sur l’éducation du consommateur, selon les mots du ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Il faut des informations plus claires pour aider le consommateur. Mais par exemple, depuis février, l'agence de Transition écologique a lancé un affichage environnemental volontaire, représenté par une planète bleue, avec une note de A à E. Le premier secteur à expérimenter la démarche est le domaine de l'habillement, industrie particulièrement polluante et testé pendant 18 mois. Mais vu que personne n'est au courant, le test peut durer encore très longtemps...

La politique de la mesurette ne fonctionne dans aucun domaine, alors encore une effort, on va bien finir par trouver une mesure environnementale à mettre en œuvre.

Le plus : l'ONU publie des chiffres affolants

Au cours des 20 dernières années, 7.348 désastres naturels ont été enregistrés dans le monde, soit près de deux fois plus qu'entre 1980 et 1999. Une accélération affectant plus de 2 milliards de personnes et générant 2.970 milliards de dollars de perte économique pendant les deux dernières décennies.

La note : 17/20 à l'Essonne qui a inauguré une forêt

Avoir une nouvelle forêt n'arrive pas tous les jours. 35 hectares ont été aménagés cet été et en septembre pour créer la forêt de la Barre à Étréchy dans l'Essonne, à 35 km de Paris. Il paraît que maintenant, on y attend les crapauds et les petits insectes. La demande est forte pour les forêts à loyers modérés.