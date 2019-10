Pollution : les SUV, un fléau pour le réchauffement climatique

publié le 18/10/2019 à 09:37

Les SUV sont à la mode, mais très polluants. Une lutte inégale puisqu'il y a à peu près 6,5 millions de véhicules électriques dans le monde, contre 200 millions de SUV parcourant les routes de la planète ! L’Agence internationale de l’énergie tire la sonnette d’alarme face à l’invasion massive de cette nouvelle espèce automobile qui pollue plus que l’industrie lourde de type ciment ou acier. Un SUV c’est très gourmand en énergie, c’est lourd mais ça plaît aux automobilistes.



Ah quand je suis au volant, je vois la route de haut, tranquille, je déguste un boisson fraîche, j’accélère pour trouver une place qui sera toujours trop petite et puis comme c’est un peu un 4x4 s'il se passe quelque chose, je peux aller dans la forêt et c'est trop bien. On saisit vite le problème mais les constructeurs peuvent-ils apporter une réponse à ce phénomène ?

C’est totalement schizophrène. D’un côté, ils financent des recherches pour un véhicule plus propre, et de l’autre ils inondent le marché de SUV car ça plaît. En France, les ventes ont bondi de 18% depuis deux ans et dans le reste de l’Europe. Des véhicules neufs rendus responsables de l’augmentation de CO2 en Europe en 2018. Par son

poids et sa taille, il est très difficile d’électrifier des SUV donc pour l’instant, on peut dire que l’environnement à ses raisons que le véhicule clinquant ignore.

L'Assemblée a voté la hausse du malus écologique

Malgré le poids économique, ces véhicules sont dans le viseur des gouvernements. Jeudi 17 octobre par exemple, l’Assemblée nationale a voté la hausse du malus écologique : plus vous émettez de CO2, plus vous payez. Par contre, les députés ont rejeté l’amendement prévoyant de taxer les véhicules selon leurs poids, les SUV étaient ciblés. C’est aux conducteurs et aux consommateurs d’agir face à cette usine à carbone sur quatre roues. Le réchauffement climatique est un phénomène qui aime le confort, il voyage en SUV.

Le Plus

La colère monte contre l’entrée en bourse d’Aramco. Aramco, c’est la première compagnie pétrolière mondiale, celle qui possède la quasi intégralité des ressources en hydrocarbures de l’Arabie saoudite. Elle souhaite rentrer en bourse mais des ONG britanniques et américaines se demandent comment peut-on parler de finance verte en œuvrant pour l’entrée en bourse d’une des plus grandes compagnies en énergies fossiles ? C'est également quelques entorses aux droits de l’homme mais comme les lanières du fouet sont vegans, ça devrait aller

La Note

Ma note, c'est un 18/20 pour les fourmis du Sahara qui, selon des chercheurs, sont les plus rapides du monde, soit 0,855 mètres par seconde, soit 108 fois leur propre longueur corporelle par seconde. Elles sont seulement battues par un coléoptère australien et une mite californienne. Il faut aussi penser à ces chercheurs qui filment et regardent toute la journée ces insectes faire des sprints, gloire à eux.