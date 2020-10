Extinction Rebellion dégonfle les pneus de 220 SUV à Bordeaux

publié le 19/10/2020 à 05:02

Nouvelle action coup de poing pour les militants écologistes d'Extinction Rebellion. Une quarantaine d'activistes bordelais ont dégonflé les pneus de 220 SUV, "dans les quartiers les plus aisés de la ville". Un acte symbolique qui vise à dénoncer l'impact de ces utilitaires sur l'environnement.



"Selon la WWF, les SUV ont un impact écrasant, émettant à l'utilisation 20% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que le reste de voitures. Lourd, un SUV consomme 1/4 d'énergie en plus qu’une voiture moyenne et exige plus de matériaux", justifie le collectif écologiste sur sa page Facebook.

Les malheureux automobilistes concernés par cette action ont eu un tract explicatif déposé sur leur pare-brise : "Nous avons dégonflé un pneu de votre SUV. Ne le prenez pas pour vous c’est votre SUV qui est pollueur". Plus bas, il est indiqué que "les SUV sont la deuxième source de croissance des émissions de CO2 en France et dans le monde".

Extinction Rebellion a également joué la carte de la sécurité routière : "Surmortalité pour les piétons et cyclistes qui sont les mobilités de demain et que nous voulons protéger", est-il inscrit sur le prospectus. Les militants écologistes demandent l'arrêt de la production de ces "engins meurtriers". "Ils nous percutent dans la rue, empoisonnent notre air, dérèglent notre climat. Les constructeurs automobiles doivent cesser de produire ces véhicules. Maintenant. Sauvons des vies : retirons le permis de polluer".

Cette action survient seulement trois jours après que le collectif écologiste "La Ronce" ait lancé un appel à dégonfler tous les SUV de France.