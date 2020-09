publié le 24/09/2020 à 20:08

En Belgique, la Commission Nationale Climat a commandé visant à évaluer l'impact socio-économique du dérèglement climatique. Menée entre novembre 2019 et juillet 2020, cette étude prévoit des conséquences néfastes pour deux produits emblématiques du plat pays.

Les frites, merveilleuse création belge, risquent d'être les premières à pâtir de ce changement de climat. Comme le rappelle l'étude, toute l'industrie avait déjà été fragilisée en 2018 par un épisode de sécheresse. Ce dernier avait provoqué une pénurie de pommes de terre suivie d'une hausse des prix de 23%.

Afin de se préparer aux nouveaux épisodes de sécheresse, qui devraient devenir de plus en plus fréquents, les industriels se sont donc tournés vers des pommes de terre plus résistantes mais aussi plus énergivores. En effet, celles-ci requièrent d'avantage d'eau pour se développer. Or, l'eau elle-même se fait de plus en plus rare à mesure que le changement climatique progresse.

Les brasseurs en péril

Les ingrédients nécessaires au brassage de la bière sont victimes des mêmes risques que les pommes de terre. L'orge, même s'il est en grande majorité importé, risque de voir sa production diminuer de 3 à 17% à cause de la chaleur et de la sécheresse.

Ainsi, selon le rapport, cette baisse de l'offre d'orge se traduirait par une diminution estimée entre 10 et 40% de la production de bières en Belgique.

Les niveaux d'approvisionnement en houblon risquent également de baisser à cause du dérèglement climatique et la sécheresse. Une baisse de la quantité de houblon de 7 à 10% serait à prévoir.