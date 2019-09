publié le 04/09/2019 à 16:39

Les dangers d'un mauvais régime alimentaire. Cet adolescent britannique s'est toujours nourri de frites, de chips, de saucisses et de pain depuis l'école primaire. À l'âge de 14 ans il consulte un médecin, se plaint d'être fatigué. Le médecin lui a donc conseillé de revoir son alimentation.

Le jeune homme n'a pas suivi son conseil, comme l'explique la chaîne américaine CNN. Un an plus tard, il se rend compte qu'il a perdu l'audition et peu à peu la vue. Aujourd'hui, à l'âge de 17 ans, son régime alimentaire l'a également rendu aveugle.

Selon les chercheurs de la Bristol Medical School et du Bristol Eye Hospital, une carence en vitamines B12 est à l'origine de la cécité de l'adolescent. Ce dernier souffrirait d'une neuropathie optique nutritionnelle, qui a entraîné une détérioration des fibres nerveuses du nerf optique.

Sa mère s'est confiée au quotidien britannique The Independant, elle explique que son fils "était aussi fin qu'un clou". Elle raconte également que la vie du jeune homme est devenue un cauchemar, "il n'a plus de vie sociale désormais". Il a quitté l'école car il ne peut plus rien voir ou entendre.