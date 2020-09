Belgique : à Forest près de Bruxelles, une rue est limitée à 5 km/h

publié le 24/09/2020 à 05:10

À ce rythme là, autant y aller à pieds. À Forest en Belgique, l’avenue Kersbeek est temporairement limitée... à 5 km/h. La définition "roulez au pas" n'a jamais si bien porté son nom puisqu'il s'agit de la vitesse moyenne d'un piéton. Une décision drastique qui s'explique par la présence de travaux mais qui ne fait pas l'unanimité.

Le quotidien belge La Dernière Heure, qui relate cette histoire, explique que cette limitation a été fixée le temps que le chantier en cours se termine. Interrogé par le média local, Benoît Godart, porte-parole de Vias, l’Institut belge pour la sécurité routière, explique qu'une telle limitation est "bien légale", mais précise tout de même que "ce n’est pas possible pour les voitures de rouler aussi lentement, donc c’est un peu bizarre".

De son côté, le cabinet du bourgmestre de la commune a expliqué qu'il s'agissait "d'éviter que les personnes ne roulent trop vite et crèvent leurs pneus". Contacté par Ouest-France, Franck Cohen, avocat spécialiste du droit routier, estime qu'en France, un tel cas de figure serait "en théorie possible, mais en pratique et à ma connaissance, cela ne s’est encore jamais fait", dit-il.