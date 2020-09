publié le 23/09/2020 à 08:21

"Si on ne fait rien, c'est la catastrophe qui nous attend". Les années se suivent et le constat est toujours aussi alarmant. Dans son livre Rouge carbone, Laurent Fabius veut mobiliser dans la lutte contre le réchauffement climatique. Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 23 septembre, le président du Conseil constitutionnel invite les gouvernements à en faire davantage en matière d'écologie.

"La crise sanitaire est déjà extraordinairement grave", rappelle-t-il tout en soulignant un "giga-paradoxe". "Les gouvernements ont réagi fortement par rapport à la crise sanitaire et ils ont raison. Mais par rapport à la mutation climatique qui a des conséquences sanitaires encore plus graves et où on n'a pas de vaccin, les mesures ne sont pas dans la même proportion", explique Laurent Fabius. Pour le président du Conseil constitutionnel, "il faut que les plans de relance soient verts".

Interrogé sur la présidentielle américaine, Laurent Fabius estime que "les résultats seront décisifs pour la question climatique mondiale". Si Donald Trump est réélu, le président de la COP21 rappelle que le président américain sortira de l'accord de Paris "et dans ce cas, je crains que ça ait un effet entrainement sur d'autres". Soulignant ses qualités de diplomate, Laurent Fabius ajoute qu'une réélection du président américain serait "une régression calamiteuse".