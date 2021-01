Véhicule d'occasion : son SUV est livré sans papiers et avec 17 options manquantes

Son véhicule, payé 30.000 €, est livré sans papiers et avec 17 options manquantes

publié le 13/01/2021 à 12:03

Manuel, en septembre 2020, décide, avec sa femme, de changer de véhicule. Pour cela, il souhaite un véhicule équipé d’un maximum d’options. Après de méticuleuses recherches sur Internet, le 30 septembre dernier, Manuel pense enfin tomber sur la perle rare, en découvrant, sur une annonce, un SUV flambant neuf, avec seulement 10 kilomètres au compteur.

Il échange alors par écrit avec le vendeur pour s'assurer qu'il pourra disposer de toutes les options voulues. Manuel appelle même un ancien client pour avoir son ressenti. Une fois rassuré, il signe le bon de commande, puis cède à la pression de son interlocuteur en réglant d’un seul coup les 30.426 euros demandés. Et c'est là que les problèmes commencent...

Le SUV est livré avec 3 jours de retard et sans aucun papier, si ce n’est un certificat d’immatriculation provisoire. Plus embêtant, le véhicule n’est absolument pas conforme à la commande, puisqu’il manque 17 des options prévues initialement et demandées.

Le vendeur n'est plus joignable

Furieux, Manuel recontacte le vendeur. Mais, immédiatement, l’homme le bloque sur son téléphone. Depuis, malgré l’envoi d’une mise en demeure et de deux courriers de sa protection juridique, rien ne bouge.

Aujourd'hui, la femme de Manuel, a qui le SUV était destiné, ne peut pas s’en servir. Certaines options comme l’ouverture de coffre mains libres étaient indispensables pour elle, au vu de ses problèmes de santé.

Comme Manuel refuse d’utiliser ce véhicule pour faciliter l’annulation de la vente, il paye une assurance pour rien... Julien Courbet tente d'appeler le vendeur pour que ce dernier accepte l’annulation de la vente et rembourse les 30.426 euros investis par Manuel.



