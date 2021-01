Achat véhicule : le van ne correspond pas à ce qu'elle avait commandé

publié le 12/01/2021 à 13:49

Isabelle a des chevaux et participe régulièrement à des compétitions. Elle met ses économies dans l’achat d’un van pour les transporter. Le 25 juin, elle commande auprès d’un professionnel un van avec package à 17.000 euros et verse un acompte de 4.000 euros. Dans un premier temps, il devait lui être livré un mois plus tard, soit fin juillet. Aujourd’hui, six mois plus tard, il n’est toujours pas arrivé.

Isabelle a versé 10.000 euros supplémentaires en novembre. Après plusieurs relances par SMS à l’entreprise, elle reçoit enfin une réponse signalant que le van est arrivé au dock. Mais problème, ce n’est pas le bon modèle. Elle essaie de négocier pour qu’on lui l’échange ou qu’on lui refasse la peinture. L’entreprise accepte tout d’abord, avant de changer d’avis. Elle finit par demander à Isabelle de régler le solde (3.000 euros) avant que le véhicule ne soit livré.

Et là, Isabelle n'est pas d’accord ! Depuis septembre, elle doit louer d’autres vans pour transporter ses chevaux et les compétitions approchent. Isabelle a vraiment besoin de recevoir le bon modèle ou alors de se faire rembourser les 14.000 euros déjà versés.



