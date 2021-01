Panne de chaudière : il veut se faire rembourser après une prestation exorbitante

publié le 11/01/2021 à 12:56

Le 20 octobre 2019, Pascal rend visite, avec son épouse, à son beau-père de 86 ans comme il le fait régulièrement. Mais, cette fois, le rendez-vous ne se résume pas au thé et aux petits gâteaux. Non, il découvre que le sous-sol est littéralement inondé à cause d’une importante fuite au niveau de la chaudière. Branle-bas de combat.

Il appelle immédiatement une entreprise de dépannage. Un technicien se déplace comme convenu dès le lendemain. Après avoir trouvé l’origine de la fuite, l’homme présente le plus naturellement du monde un devis à l'épouse de Pascal d’un montant de 4.785 euros ! Décontenancée, la femme l’accepte et son beau-père règle 3.000 euros d’avance (1.000 euros par chèque et 2.000 euros par virement).

Quand elle l’apprend à Pascal au moment où le technicien s’absente pour aller chercher ses outils, il n’en croit pas ses oreilles. Sans attendre, il rappelle la direction de l’entreprise pour tout annuler. Le gérant reconnaît des erreurs dans le diagnostic de son employé et propose alors dans un premier temps d’autres devis revus à la baisse.



Puis, face à l'insistance de Pascal, il finit par accepter de restituer l’intégralité de la somme versée. Le chèque de 1.000 euros est retourné dans la foulée. Malheureusement, son beau-père n’est jamais remboursé des 2.000 euros restants. Depuis, Pascal ne cesse de relancer son interlocuteur. Mais, dans les bons jours, il ne récolte que des promesses et dans les mauvais, il se fait raccrocher au nez ! Le comble de l'histoire ? Un autre artisan est intervenu chez le beau-père de Pascal et la prestation n'a coûté que 300 euros !