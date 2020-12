publié le 03/12/2020 à 11:35

Après trois longues années de chômage, Dany décide de devenir vendeur de vêtements et de chaussures sur les marchés. Le 21 novembre 2019, pour démarrer cette nouvelle activité, il achète un camion d’occasion à un professionnel au prix de 8.410 euros. Sur place, le vendeur lui explique que la carte grise n’est pas encore disponible. Sur le coup, Dany ne se formalise pas, d’autant qu’on lui promet une réception du précieux document sous quatre mois maximum. C’est rassuré que vous repartez avec un certificat d’immatriculation provisoire.

Malheureusement, l’échéance arrive à son terme et Dany ne reçoit toujours pas sa carte grise. Le professionnel commence par justifier ce retard par un problème de certificat de conformité. Mais quand Dany devient un peu plus insistant, le vendeur s'emporte et lui répond : "vous n'avez qu'à vous adresser au président de la République !" Depuis, plus rien n’évolue. Malgré deux courriers recommandés et une mise en demeure de la protection juridique de Dany, le vendeur continue de le faire attendre.

Par conséquent, Dany ne peut pas utiliser ce véhicule dont il n'est officiellement pas encore propriétaire. Résultat, il ne peut plus se rendre sur les marchés et se retrouve sans activité depuis 8 mois. Il a même dû se réinscrire au chômage. Dany a contacté Julien Courbet pour que le vendeur lui envoie sans plus attendre la carte grise. À défaut, qu’il accepte l’annulation de la vente et lui rembourse les 8.410 euros versés.



