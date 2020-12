publié le 02/12/2020 à 11:30

Vsevolod est de nationalité russe, et vit en France depuis l’âge de 6 ans. Il est directeur d’un magasin d’optique. Il est en colère, car il n'a pas vu son épouse et sa fille depuis un an. Son épouse, Olga, est Biélorusse, tandis que sa fille, Margarita, 4 ans, est Russe. En décembre 2019, comme leurs visas arrivent à expiration, Vsevolod fait une demande de regroupement familial. En attendant la décision, Olga et Margarita sont contraintes de retourner en Russie.

Après des mois d’attente, la bonne nouvelle arrive enfin, en juillet dernier : la préfecture lui annonce que sa demande de regroupement familial est acceptée. Il reste alors une étape : l’ambassade de France en Russie doit délivrer les visas à Olga et Margarita. Mais depuis 5 mois, rien ne bouge. L’ambassade avance le prétexte de la crise sanitaire...

Désespéré, Vsevolod se lance dans une procédure judiciaire, mais quelques jours avant l’audience, le ministère de l’Intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu. En effet, le ministère indique qu’il a donné l'instruction à l’ambassade de délivrer les visas le 29 octobre dernier. Vsevolod est alors persuadé de voir le bout du tunnel. Mais une nouvelle fois, rien ne se passe...



Vsevolod a l’impression de vivre une injustice, car on empêche son épouse et sa fille de rejoindre leur lieu de résidence. Margarita est scolarisée en France et est donc privée d’école à cause de cette situation. Elle est hébergée avec sa mère dans de la famille à Minsk en attendant. Vsevolod a contacté Julien Courbet pour obtenir enfin les visas pour sa famille.

