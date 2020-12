Location : le jeune couple emménage heureux, mais vit rapidement un cauchemar

publié le 01/12/2020 à 12:14

Yannis signe, le 8 octobre dernier, le bail de son tout premier appartement, avec sa compagne. Il emménage heureux et confiant. Mais dès le lendemain, les ennuis commencent. Il constate une fuite d’eau dans la cuisine au niveau de la tuyauterie, derrière et sous l’évier. L’installation est très sale et dégradée.

Yannis sollicite alors dès le 11 octobre la gestionnaire de l’appartement. Elle lui envoie un homme qui n’est manifestement pas un professionnel et se présente comme un de ses collaborateurs. Ce dernier se contente de boucher le tuyau de PVC avec du silicone. Deux jours après, plus rien ne va : l'éviter est bouché, l’eau de la baignoire stagne, et le cumulus fuit. Yannis envoie un recommandé pour réclamer des réparations immédiates. Un plombier établit un devis le 6 novembre dernier, mais ne donne ensuite plus de nouvelles.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas ici. Dès les premiers jours qui suivent son entrée dans l’appartement, Yannis note des problèmes d’infiltration d’air à cause de trous, dans son placard et derrière la cheminée. Le lino du salon se fissure et laisse apparaître des cailloux. Une souris a même élu domicile dans l'appartement ! Le logement est extrêmement humide et de l’eau suinte sur les plinthes de la chambre.

Depuis, le dialogue avec la gestionnaire est compliqué et rien ne bouge. Yannis pensait emménager dans un petit nid douillet, mais il se retrouve dans un appartement à la limite de l’insalubrité. Il a contacté Julien Courbet pour que la gestionnaire de l’appartement fasse exécuter les travaux dans les plus brefs délais.

L'évier dans l'appartement de Yannis est totalement bouché

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr