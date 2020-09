Electricité : son fournisseur coupe le courant de la maison qu'il rénove

publié le 14/09/2020 à 12:30

Didier retape une maison depuis des mois pour pouvoir la louer. Pour cette habitation, il a un contrat d’électricité, mais son fournisseur d’énergie lui a coupé le courant fin août, à cause d’un litige sur sa facture.

Depuis toujours, il paye 18 euros par mois par virement automatique. Mais en octobre 2019, son fournisseur est racheté et depuis, plus rien ne va. En octobre, Didier reçoit 149 euros de remboursement de trop-perçu. Puis, il reçoit une facture pour la période de mai 2019 à mai 2020, de 200 euros. Mais Didier a bien payé 18 euros par mois, et a déjà versé 216 euros précisément.

Finalement, on lui réclame 93 euros. Puis, on lui dit qu'il n'a pas payé les échéances de mars à août, alors que Didier a continué ses virements automatiques de 18 euros. Il n'y comprend plus rien. Visiblement, ses virements ne sont pas enregistrés en comptabilité depuis mars.

L’électricité coupée dans la maison

Didier a stoppé ses virements en septembre puisqu'on lui a coupé le courant. Il ne cesse d’écrire au fournisseur pour avoir des explications, mais tout ce que Didier a comme réponse, ce sont des relances pour le faire payer.

Si ce ne se sont pas des demandes de paiement, on l'informe que "suite à un incident technique, le délai de traitement est allongé". Et si ce n'est pas un incident technique, la crise sanitaire rallonge également le délai de traitement.

Didier ne sait plus quoi faire, et à dû stopper ses travaux car, sans électricité, impossible de faire quoi que ce soit. Il prend du retard, et c’est pour lui des loyers en moins. Il a contacté l'équipe de Julien Courbet dans "Ça peut vous arriver", afin de démêler la situation et rétablir l’électricité dans la maison.

