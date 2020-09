Travaux : son artisan trouvé sur une plateforme est aux abonnés absents

publié le 15/09/2020 à 11:31

Début 2020, Virginie décide de quitter son appartement en centre-ville pour s'installer dans un quartier un peu plus reculé. Elle fait l’acquisition d’une petite maison. Sauf que pour pouvoir y vivre, il lui faut impérativement effectuer des travaux de rénovation et d’agrandissement.

Après avoir déposé une annonce sur une plateforme de mise en relation, elle convient avec un artisan d’une intervention entre le 1er juin et le 31 juillet. Elle règle 4.062 euros sur un montant global de 10.155 euros, puis, à nouveau 4.062 euros une fois le chantier démarré.

Mais, suite à ce deuxième versement, l’artisan vient de plus en plus rarement. Passage de son permis moto, autres chantiers en retard, ennuis de santé… L’homme multiplie les excuses. À tel point que Virginie et lui conviennent de repousser la fin des travaux d’un mois.

Les travaux n'avancent pas

Malgré ce nouveau délai, l’artisan reste aux abonnés absents. Le 19 août, il finit même par prendre la mouche quand Virginie lui demande s’il compte revenir. Excédée, elle choisit le 24 août dernier, de mettre fin au contrat et met l'artisan en demeure, afin qu'il restitue les sommes trop perçues.

Il y en aurait pour 3.319 euros selon les estimations de Virginie, car ni le bardage, ni la porte d’entrée, ni les gouttières, ni le plafond suspendu n’ont été livrés et posés. Hélas, son courrier reste à ce jour lettre morte et elle n'a aujourd’hui plus aucune nouvelle.



La situation presse. Virginie à vendu son appartement et doit le quitter au plus tard le 30 septembre. À cette date, Virginie devra trouver une solution pour stocker tous ses meubles et se loger. Elle contacte Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que l'artisan acte la fin du chantier et lui restitue les 3.319 euros pour qu'elle puisse confier les travaux à une autre entreprise.