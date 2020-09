Banque : il solde un compte, son argent est envoyé à la mauvaise adresse

publié le 16/09/2020 à 11:51

Eric réside aux Etats-Unis depuis 41 ans. Le 25 février 2020, en raison de difficultés financières, il contacte sa banque en France pour solder un compte créditeur de 5.900 euros. Il communique ses identifiants dans le but d’obtenir un virement dans les meilleurs délais.

Hélas, les semaines passent sans qu'il ne soit crédité. Au départ, il pense être victime du confinement et du ralentissement de l’activité. Mais, en juillet, Eric n'a toujours aucune trace de son argent. En colère, il envoie un mail à sa banque. Et là, c’est la consternation.

Sa conseillère lui apprend qu’un chèque a été envoyé au lieu d’un virement comme Eric l'avait réclamé. Surtout, le problème est que ce chèque a été transmis à une ancienne adresse, à l’autre bout des Etats-Unis. La conseillère lui explique se rapprocher du service clôture pour arranger la situation et vous débloquer l’argent rapidement.

Une situation au point mort

Six semaines plus tard, rien n'a bougé. Eric n'obtient même plus de réponses à ses mails. S'il n'obtient pas son argent rapidement, il risque de se retrouver à la rue, car il ne pourra plus payer son loyer. Eric manque tellement d'argent qu'il ne peut même plus appeler en France pour effectuer ses réclamations. L’Etat de Californie lui fournit tout de même un téléphone provisoire, comme cela se fait pour les personnes en détresse.

Eric a décidé de contacter Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", dans l'espoir que la banque annule le premier chèque envoyé par erreur, et lui renvoie au plus vite ses 5.900 euros...