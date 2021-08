Vacances d'été : comment faire des économies avec l'éco-conduite ?

Sur la route des vacances, tout le monde n'a pas de voiture électrique ou l'option éco-conduite sur le tableau de bord. Alors comment réussir à faire des économies ?

Premier conseil : ne pas pousser sa climatisation trop fort même s'il fait chaud. Quelques petits degrés seulement de différence entre l’habitacle et l’extérieur engendrent une consommation qui grimpe très vite d’un litre au 100 km. Ensuite, il est conseillé d’avoir une conduite sans à-coups. "On évite tout ce qui est freinage brutal, on va chercher à avoir une vitesse constante", recommande Anne Lavaud de la Prévention routière.

Il ne faut pas non plus oublier d’enlever les barres de toit et les coffres, une fois arrivé à destination. Si la voiture n’est pas équipée du système "stop and start", il ne faut pas hésiter à couper le moteur au-delà de 20 secondes d’arrêt. De quoi économiser jusqu’à 15% d’essence.

Globalement, l’éco-conduite fera économiser pas mal de carburant, et fait courir moins de risques au volant. Rouler zen ferait aussi baisser les émissions de CO2 de 10 à 15% et, économie et écologie à part, cette attitude améliorera la sécurité sur les routes et votre humeur. Vous êtes en vacances, ne l'oubliez pas.