Un peu plus d'un tiers des batteries testées avant la pandémie du coronavirus, n'étaient pas en bon état selon une étude d'un fabricant. Résultat, les pannes sont nombreuses en ce moment. Pour éviter toute déconvenue si vous roulez peu, il est conseillé de démarrer de temps en temps et de conduire un peu. Si au bout de trente minutes elle n'est pas complètement à plat, c'est qu'elle recharge bien.



Selon les commerçants, on recharge sa batterie soit en roulant soit avec un chargeur qui va donner un bon coup de boost, on en trouve dans le commerce entre 70 et 100 euros. Cela vaut le coup car il est possible de multiplier la durée de vie d'une batterie par trois ou quatre.

Les batteries bas de gamme sont ainsi à éviter car elles risquent de ne pas être assez puissantes, selon le directeur de Vroomly, un site qui permet de comparer les prix des garages : "Une batterie ça peut aller de 40 à 200 euros. On vous conseille d'aller voir un garagiste et de faire faire une expertise avant l'achat avant qu'il puisse vous aiguiller sur le bon modèle".