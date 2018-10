et Camille Kaelblen

publié le 03/10/2018 à 16:30

Et si vous repensiez votre manière de conduire ? Alors que les prix du carburant sont particulièrement élevés en ce moment, vous auriez tout intérêt à adopter l'éco-conduite.



En intégrant quelques gestes simples à votre conduite habituelle, vous pourriez ainsi économiser du carburant et gagner en sécurité tout en respectant l'environnement. Autant de raisons pour rouler zen... et ce, même si vous êtes coincé dans les bouchons.

Premier réflexe général : au quotidien, adoptez une conduite souple et fluide, pas forcément "pépère" mais suffisamment douce pour ne pas brusquer votre moteur. N'hésitez pas à passer au rapport supérieur rapidement pour éviter d'être en sur-régime, ce qui peut occasionner une augmentation de 20% de la consommation de carburant, selon le site de la Sécurité routière.

1- Limitez l'usage de la pédale de frein

Utilisez également l'élan pour éviter d'accélérer dans les descentes. Sur autoroute, anticipez les ralentissements et zones de freinages (sortie, baisse de la limite de vitesse..) pour jouer sur le frein moteur et non sur la pédale de frein.





2- Coupez le moteur si vous vous arrêtez longtemps

Si votre voiture n'est pas équipée d'un système "stop and start", et qu'elle est arrêtée plus de 20 secondes, coupez le moteur. Dans ce cas, vous économiserez de l'ordre de 10 à 15% de carburant, ce qui est loin d'être négligeable.

3 - Vérifiez l'état de vos pneus

Autre conseil : bien vérifier la pression des pneus. S'ils sont sous-gonflés, non seulement ils diminuent la tenue de route mais vous risquez de consommer jusqu'à 2 litres en plus aux 100 kilomètres.



4 - Enlevez coffres et barres de toit

Quant aux porte-vélos, coffres et barres de toit, n'oubliez surtout pas de les enlever lorsque vous ne les utilisez plus. Sinon, gare à la facture qui risque d'augmenter de 20%, prévient Christophe Ramond de la Prévention Routière.

5 - N'abusez pas de la climatisation

20 %, c'est aussi ce que vous fera gaspiller une climatisation mal réglée. Mais pas question non plus de rouler fenêtre ouverte sur autoroute, à moins de vouloir consommer 1 litre de plus aux 100 km.

L'éco-conduite est aussi bénéfique pour la sécurité. On estime en effet que si tous les automobilistes adoptaient une conduite zen, cela diminuerait le nombre d'accidents de 15 %.