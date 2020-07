et AFP

publié le 02/07/2020 à 04:30

On le sait, pour de nombreux Français, les vacances se passeront en France. Notre pays est riche de lieux, monuments, paysages, etc. Et face à ce choix important, certains territoires cherchent à se distinguer. Ils n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille. La ville de Roanne, dans la Loire a annoncé ce mercredi 1er juillet offrir 100 euros aux visiteurs.

Cette aide pourra être touchée pour des séjours à partir de ce samedi 4 juillet et jusqu'au 30 août. Pour en profiter, il faut dormir au moins deux nuits à Roanne et se rendre une fois dans un restaurant traditionnel. La présentation des justificatifs permettra d'obtenir le remboursement maximum de 100 euros par famille.

Roanne est loin d'être la première à mettre en place de telles mesures pour soutenir le tourisme. La Drôme promet 150 euros aux personnes qui réservaient trois nuits dans le département. Les Landes promettent la même somme aux 3.000 premiers visiteurs inscrits sur le site prévu à cet effet qui passeraient au moins deux nuits dans le département.

Les Bouches-du-Rhône ont fait un choix différent : les visiteurs ayant passé au moins trois nuits dans le département pourront bénéficier d'un "Pass Séjour" : 50 euros pour se rendre au musée, dans des parcs, prendre les transports...

Dernier exemple, l'Anjou propose un jeu concours. 1.000 bons cadeaux sont mis en jeu, parmi lesquels des séjours d'une valeur de 400 euros en gîte ou camping, ou encore 300 repas dans un restaurant d'une valeur de 50 euros. Là encore, il suffit de s'inscrire sur un site dédié.