publié le 17/06/2020 à 08:22

De nombreux voyages ont été annulés ou reportés en raison de la crise sanitaire. Et pour l'instant, pas ou peu de remboursement : la plupart des clients n'ont eu le droit qu'à un avoir. Mais les choses devraient bientôt changer : dès la semaine prochaine, une commission de conciliation sera mise en place.

Une commission composée des acteurs du tourisme et de deux associations de consommateurs dont la CLCV. "Admettons, un commerçant indépendant qui, pendant 1 mois et demi à trois mois, n'a pas pu avoir un euro de chiffre d'affaires. Il est clair que ses capacités financière ne sont pas les mêmes et pourtant il a besoin urgemment d'argent frais", explique Jean-Yves Mano, président de la CLCV.

"D'autre part, on peut avoir des problèmes de santé, ce qui fait que l'on ne pourra pas envisager de repartir en voyage dans 18 mois. Et donc, il y a aucune raison que l'agent de voyage puisse conserver l'avance financière et les professionnels l'ont bien compris puisqu'ils répondent favorablement à la création de cette commission", a-t-il ajouté.

À retrouver également dans ce journal

Violences - Une infirmière a été brutalement interpellée par les forces de l'ordre puis placée en garde à vue, hier, lors de la manifestation des soignants à Paris.

International - La ville de Pékin se reconfine avec l'apparition de nouveaux cas de coronavirus dans la capitale chinoise.

Faits divers - Retour au calme à Dijon après 5 jours d'affrontements dans le quartier des Grésilles. Le week-end dernier, des dizaines de membres de la communauté tchétchène sont venus de toute la France pour mener des expéditions punitives après l'agression d'un des leurs.