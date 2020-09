Véhicule : il achète un camping-car rongé par la moisissure

publié le 09/09/2020 à 11:15

En juillet dernier, Brice repère un camping-car, sur un site Internet de petites annonces. Il contacte le vendeur, un professionnel, et achète ce camping-car à 17.900 euros, avec une extension de garantie d’un an au prix de 500 euros. Au total, Brice paye 18.400 euros.

Il parcourt les 250 kilomètres aller/retour qui le séparent de ce vendeur. Le lendemain de l’achat, alors que Brice se lance dans le nettoyage du camping-car, il remarque des traces d’infiltration d’eau et de moisissure sur le plancher de la capucine (l’endroit situé au-dessus du conducteur, où se trouve l’espace couchage du camping-car).

Brice ne prend aucun risque et décide d'emmener immédiatement le véhicule dans un garage pour faire réaliser un test d’étanchéité. Le verdict est sans appel : son véhicule est rongé par l’humidité ! Devis des réparations : 17.623 euros, soit presque le prix d’achat du camping-car...

Un véhicule vendu initialement 800 euros

Brice part immédiatement porter plainte à la gendarmerie, pour escroquerie. Depuis, il a envoyé un courrier au vendeur du camping-car, mais n'a eu aucun retour écrit. Le professionnel aurait simplement dit qu’il allait le rembourser, en gardant tout de même 10 % du prix d’achat, ou faire les réparations. Mais concrètement : rien ne se passe.

Encore plus surprenant, lorsque Brice contacte le premier propriétaire de ce camping-car, ce dernier lui certifie par écrit avoir vendu le véhicule en juin dernier pour 800 euros à un professionnel du secteur.

Brice a économisé depuis une dizaine d’années pour s'offrir, avec sa femme, un camping-car. Ils pensaient avoir tout fait dans les règles pour cet achat, en passant par un professionnel. Mais finalement, le couple se retrouve complètement lésé. Ils ont payé 18.400 euros pour un véhicule qu'ils ne peuvent pas utiliser. Brice a décidé de contacter Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin d'obtenir purement et simplement l’annulation de la vente et le remboursement des 18.400 euros...