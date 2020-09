Ils louent un château pour un anniversaire, le séjour vire au cauchemar

publié le 10/09/2020 à 11:48

Dorian fait partie d’un groupe de 21 amis et a réservé, pour un week-end d’anniversaire (du vendredi au dimanche), un château, via une célèbre plateforme de location. Cela lui coûte au total 1.300 euros.

Arrivé sur place, pour le groupe, les catastrophes s’enchaînent : d’autres voyageurs sont présents dans le logement que Dorian et ses amis ont loué. Le propriétaire les dirige alors vers une autre aile du château, en très mauvais état, avec 15 couchages au lieu de 21. Un des amis va chercher des matelas gonflables chez lui, à 2h de route. Mais le groupe constate également que la cuisine est sale, l’évier moisi, les tiroirs sont pleins de détritus et des insectes morts sont même retrouvés. Les extincteurs, eux, n’ont pas été révisés depuis 2010.

Une partie du château est en chantier avec des gravats de tous les côtés. La piscine est dangereuse, puisque des fils électriques courent le long du bassin. Encore plus surprenant, vers 23h30, les gendarmes arrivent sur place parce que les voisins se plaignent du bruit, alors que Dorian avait bien averti le propriétaire qu'ils allaient faire la fête...

Le château serait fermé au public depuis 2016

À la suite du passage de la Gendarmerie, les amis vont se coucher. Mais, ultime désagrément, les lits sont infestés de cafards ! C’en est trop pour la moitié du groupe qui quitte les lieux. 10 d’entre eux restent pour la nuit, faute de choix alternatif, et quittent les lieux le samedi matin.

Dorian, bien entendu, dès son arrivée, a prévenu le site de location de tous les problèmes rencontrés et a réclamé une solution, en vain. Un conseiller lui a dit remonter l’information, avant de couper la communication. Depuis, Dorian ne cesse de réclamer un remboursement, mais n’a aucune réponse.

Plus surprenant, il a contacté la mairie, qui lui a expliqué que le château est censé être fermé au public depuis 2016 en raison de l’état des locaux. Le propriétaire peut louer des logements dans les anciennes étables, mais pour 15 personnes maximum. La gendarmerie serait au courant et enregistrerait régulièrement des plaintes concernant cet établissement. Le week-end de Dorian est complètement gâché. Il a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver" afin d'obtenir le remboursement de la réservation, soit 1.300 euros...

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr