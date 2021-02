Travaux : sa véranda prend l'eau depuis 5 ans, personne ne trouve de solution

publié le 18/02/2021 à 11:30

Ghyslaine, il y a 6 ans, pour agrandir sa maison dont elle est propriétaire depuis 1987, décide de faire construire une véranda. Une société de la région se déplace et vient réaliser les travaux, avec un devis de 8.200 euros. La construction finit en février 2016, Ghyslaine pense pouvoir aménager tranquillement les lieux. Mais à sa grande surprise, la toiture fuit pendant les orages.

Elle le signale rapidement et malgré plusieurs interventions de l’entreprise, les écoulements continuent et s’aggravent. En 2020, avec l’aide de son assurance, deux expertises sont menées avec comme conclusion un problème d’étanchéité. En octobre dernier, l’entreprise vient alors réaliser quelques travaux qui auraient dû solutionner le problème. Mais rien n’y fait, les fuites persistent. Et après de nouvelles expertises, il est montré que le problème vient du montage de la véranda avec un manque d’étanchéité sur plusieurs zones. Malgré des relances par l'assurance, l’entreprise ne donne plus de réponse et Ghyslaine continue d'éponger le sol.



Aujourd'hui, elle ne plus vivre tranquillement avec cette pièce qui se remplit d’eau depuis 5 ans ! Dès qu’il pleut, le toit fuit et le sol est trempé. La véranda est laissée à l’abandon mais Ghyslaine continue pourtant à payer des impôts sur cette pièce inutilisable. Elle n'a pas pu finir les travaux d’aménagement prévus. Julien Courbet et toute l'équipe appellent la société afin que cette dernière vienne revoir, à sa charge, l’étanchéité de la véranda avant qu’il n’y ait plus de dégâts.

