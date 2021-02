publié le 16/02/2021 à 12:03

Nous sommes le samedi 22 août 2020. Il est 13 heures, et Philippe est tranquillement chez lui. Le téléphone retentit. Au bout du fil, un homme se présente comme étant un inspecteur des fraudes de sa banque. D’un ton convaincant, il lui soutient qu’il y a urgence. Sa carte bancaire serait en train d’être piratée par des individus en provenance de Côte d’Ivoire. Le sang de Philippe ne fait alors qu'un tour.

Cependant, l’homme lui explique qu’il peut bloquer les prélèvements. Pour cela, il suffit à Philippe de communiquer à son interlocuteur les numéros qu'il reçoit simultanément par SMS. Philippe s'exécute. L’opération se répète 6 fois. Puis, l’homme raccroche non sans prodiguer quelques conseils antifraude. Philippe prend note et, dans la foulée, fait le nécessaire pour bloquer sa carte bancaire. À ce moment-là, il pense avoir évité le pire…

Pourtant, quatre jours plus tard, en consultant son compte, c’est la douche froide. Philippe découvre six prélèvements d’un montant global de 6.000 euros, en faveur d’un bénéficiaire inconnu ! Désemparé, il dépose plainte et entame des démarches pour obtenir un remboursement de la part de sa banque. Malheureusement, le 18 septembre dernier, le service client refuse toute restitution. Son interlocuteur prétexte que Philippe a fait preuve "d’une négligence grave".

Depuis, Philippe a beau protester, son dossier semble irrémédiablement classé. Il est en arrêt de travail depuis 9 ans, et pour lui, c'est une énorme perte financière. Philippe compte sur Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous arriver pour que la banque lui restitue ses 6.000 euros volés.



