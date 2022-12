Travaux : qu’est-ce qu’un abandon de chantier ?

Crédit : Keep It 100 / Getty images

L'abandon de chantier est une interruption injustifiée et pour une durée anormalement longue des travaux. L'artisan en charge du chantier ne donne pas de réels motifs à l'interruption du chantier et, dans certains cas, ne répond plus du tout à la personne qui a commandé le chantier. La date de livraison prévue par le contrat est dépassée.

Mais attention, il ne faut pas confondre abandon de chantier et simple arrêt temporaire du chantier. L'artisan en charge du chantier doit en principe livrer le chantier dans les 30 jours suivant la commande ou à une date qui l'aura communiqué avant le début des travaux sur le devis.

Que faire en cas d'abandon de chantier ? Si vous constatez un abandon de chantier, que l'artisan ne répond plus à vos sollicitations ou qui vous donne des raisons fantaisistes à l'arrêt des travaux, la première étape consiste à effectuer une mise en demeure. Il s'agit d'un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception par lequel vous demandez à l'artisan de terminer les travaux avant une date définie, sans quoi vous engagez des poursuites judiciaires.

