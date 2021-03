Pension alimentaire : quels sont les droits et devoirs des parents ? 

publié le 06/03/2021 à 10:00

Si le divorce n'est déjà pas chose facile, les pensions alimentaires viennent, pour certains, compliquer encore plus les relations entre les deux parents, avec au centre, un ou plusieurs enfants. "La pension alimentaire s'élargit également à l'habillement, les frais de scolarité, où encore aux paiements de frais médicaux non remboursés", explique Armelle Levy, journaliste RTL.

Le but : permettre au parent qui a l'enfant à charge de tout payer. "Le principe est de trouver un terrain d'entente ; celui qui a un l'enfant reçoit de l'autre cette pension". Si un accord est trouvé, il n'y a pas de démarches précises, "mais les avocats conseillent d'aller faire valider les dires devant un juge, afin d'avoir un filet de sécurité", insiste Armelle Levy.

En cas de garde alternée, la pension alimentaire reste de mise. "Si un parent est plus riche que l'autre, il verse la pension pour rétablir l'équilibre, raconte la journaliste. L'enfant doit pouvoir avoir le même train de vie chez les deux parents". Et si un des deux parents n'a pas assez d'argent, le juge se réserve le droit d'aller demander cette pension un échelon au-dessus, aux grands-parents par exemple.

Que faire si la pension n'est pas payée ?

Calculée sur un certain barème, la pension alimentaire varie selon les revenus des parents. Pour autant, aujourd'hui, un tiers des pensions alimentaires restent impayées dans leurs totalités. Notifier ses accords chez un juge prend alors tout son sens. "Un huissier peut être saisi afin de demander à l'employeur une retenue sur le salaire du mauvais payeur, confirme Armelle Levy. Un prélèvement directement à la source.

Autre possibilité, mise en place il y a peu par le Gouvernement : la possibilité de passer par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Cette dernière peut prélever directement, la aussi, celui qui ne paye pas. "Elle peut aussi se charger des recouvrements en cas d'arriérés et surveiller les revenus des deux parents", continue la journaliste, invitée de Nous Voilà Bien.

Cette pension est réévaluée chaque année. Dès qu'un élément nouveau entre en jeu, il faut en informer le juge. Ces revenus sont imposables et doivent être déclarés. Un objectif majeur : aider à la vie de l'enfant, et faire que les questions d'argent entre les parents séparés ne soient plus au centre du débat.

Pension alimentaire : quels sont les droits et devoirs des parents ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

