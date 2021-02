Alimentation : à quels labels alimentaires faire confiance ?

publié le 27/02/2021 à 10:00

Alors que le Salon International de l'Agriculture est annulé pour cause de raisons sanitaires, RTL continue de mettre en lumière le travail d'hommes et femmes qui font vivre notre si beau territoire. Et dans les rayons des commerces, de nombreux produits sont marqués des fameux labels alimentaires. Mais que représentent-ils vraiment et se valent-ils tous ?

Aris Christodoulou, invité de Nous Voilà Bien !, explique qu'aujourd'hui "il existe dans le commerce les labels portés par l'Etat, dits "officiels", et ceux portés par des organismes privés ou associations". Ces labels sont établis autour de cahiers des charges, comprenant notamment les lieux de production, les méthodes de production ou encore les transformations effectuées sur les produits. "Le but est de comprendre que moins un produit est transformé, meilleur il est", explique le fondateur de l'application Siga, qui évalue ce fameux niveau de transformation des produits.

Mais ces labels se valent-ils tous ? Répertorient-ils tous la même chose ? La réponse est non. "On a des labels qui portent plus sur les caractéristiques de production, le savoir-faire, comme l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) par exemple ; ou encore des labels qui porteront sur les aspects environnementaux, le bien-être animal, comme le label Bio".

À quels labels faire confiance ?

Aujourd'hui, la confiance envers les labels s'établit donc grâce au cahier des charges, qui renseigne l'ensemble des informations. "Les labels officiels, à première vue, semblent plus sûrs, puisqu'ils sont portés également au niveau européens et validés par le ministère de la Culture sur notre territoire", estime Aris Christodoulou. Et d'ajouter, "pour autant, des labels comme 'Bleu Blanc Cœur' ont fait leurs preuves, et malgré le fait qu'ils ne soient pas officiels, ont acquis une belle cote de popularité".

Attention donc, chaque label ne renvoie pas aux mêmes indications, et surtout pas aux mêmes attentes de la part du consommateur. "La valeur d'un label dépend beaucoup de ce qu'on cherche et ce qu'on regarde sur le produit", confirme Aris Christodoulou. Aujourd'hui, certains labels, 'AOP', 'Bio', 'Rouge', 'IOP', restent cependant de véritables références en la matière.

Enfin, aucun label ne prend encore en compte l'aspect santé des consommateurs. "Sur les labels principaux, officiels, on n'a pas de garanties d'un 'potentiel santé', mais on observe que les fromages, par exemple, sont indéniablement de meilleures compositions", explique le co-fondateur de Siga. À chacun donc de bien se renseigner.

